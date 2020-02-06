Полицейские открыли ряд дел по фактам мошенничества – жители Николаева и области отдали аферистам больше 55 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Так, в Ингульский отдел полиции Николаева обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонили якобы из банка и сообщили, что нужно изменить пароль банковской карты, так как существующий является ненадежным. Потерпевшая ответила на вопрос незнакомца, после чего получила смс-сообщение о снятии с ее счета более 8 тысяч гривен.

Аналогичным образом «банковские работники» завладели денежными средствами жительницы Казанки. Женщина, доверившись незнакомцу, предоставила все данные карточного счета и лишилась более двух тысяч гривен.

В полицию Заводского района Николаева обратилась женщина с сообщением о том, что аферисты под предлогом денежной реформы завладели деньгами ее матери. Мошенники выманили у пенсионерки 23 тысячи гривен.

На мошенников наткнулся и житель Корабельного района. Мужчина хотел устроиться на работу через сайт и отправил на ее почтовый адрес данные паспорта, после чего получил от одного из финансовых учреждений сообщение о том, что на него оформлен кредит на сумму более трех тысяч гривен.

Жительница Витовского района пыталась по телефону «растаможить» автомобиль, однако наткнулась на афериста, и лишилась больше 19 тысяч гривен.

По указанным фактам проводится расследование уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мошенники обманули жителей Ингульского и Корабельного районов на 185 тысяч гривен.