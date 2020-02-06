На юге Канады сошел с рельсов, загорелся и взорвался поезд, перевозивший нефть, власти эвакуировали людей.

Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что авария произошла примерно в 100 километрах к юго-востоку от города Саскатун.

По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, после чего произошел взрыв, в результате которого возник сильный пожар.

Власть организовала эвакуацию жителей близлежащих деревень.

Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, следовавший на восток страны и перевозил нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах восточнее села Гернси.

Напомним, в сентябре прошлого года вблизи канадского городка Баронса с рельс сошел поезд, в котором транспортировали ядовитые химикаты.