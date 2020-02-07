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На неподконтрольной Украине территории в Донецкой области под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус «Горловка – Севастополь».
Об этом сообщают Новости Донбасса.
В результате аварии погибли два человека (мужчина и беременная женщина), еще 22 получили травмы. Среди пострадавших – трое детей.
Всего в автобусе находилось 29 человек.
— Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Горловка - Севастополь, перевернулся в кювет. В автобусе находилось 29 пассажиров, из которых два человека погибли и 22 пострадали, – говорится в сообщении пресс-службы так называемой «МЧС ДНР».
Пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения города Новоазовск.
Ранее сообщалось о том, что на трассе «Одесса – Киев» перевернулся рейсовый автобус - пострадали два человека.
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На неподконтрольной Украине территории в Донецкой области под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус «Горловка – Севастополь».
Об этом сообщают Новости Донбасса.
В результате аварии погибли два человека (мужчина и беременная женщина), еще 22 получили травмы. Среди пострадавших – трое детей.
Всего в автобусе находилось 29 человек.
— Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Горловка - Севастополь, перевернулся в кювет. В автобусе находилось 29 пассажиров, из которых два человека погибли и 22 пострадали, – говорится в сообщении пресс-службы так называемой «МЧС ДНР».
Пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения города Новоазовск.
Ранее сообщалось о том, что на трассе «Одесса – Киев» перевернулся рейсовый автобус - пострадали два человека.