В Китае умер 34-летний доктор Ли Вэньлян, который еще в конце декабря предупреждал о смертельном коронавирусе и оказался в полиции.

Смерть врача подтвердили в Центральной больнице города Ухань китайской провинции Хубэй, пишет South China Morning Post.

О смерти врача первым сообщило издание The Global Times. Позже в больнице уточнили: врач жив, но находится в реанимации в критическом состоянии.

Коллеги доктора Ли боролись за его жизнь, но не смогли спасти его. В пятницу, 7 февраля, в 2:58 по местному времени (20:58 6 февраля по Киеву), он умер. Предварительно причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом 2019 n-CoV.

— Он умер, несмотря на все усилия, которые мы предприняли, чтобы реанимировать его. Мы глубоко скорбим о его кончине, - говорится в сообщении на странице госпиталя в социальной сети Weibo.

В конце декабря 2019 года офтальмолог из Уханя Ли Вэнльлян рассказал своим коллегам о пациентах с вирусной инфекцией, которая напоминала SARS (острый респираторный синдром, который вызвал атипичную пневмонию в Китае и других странах в начале 2000-х годов). Он написал в чате WeChat о том, что атипичная пневмония подтверждена в семи случаях.

Один из его коллег спросил, вернулась ли атипичная пневмония, на что доктор ответил, что тип вируса еще не определен, поэтому нельзя утверждать, что это повторение прошлой вспышки.

После этого доктора Ли вызвали чиновники из органов здравоохранения Уханя и потребовали объяснений того, зачем он поделился этой информацией. Его также дважды вызывали в полицию.

Полицейские отчитали врача за распространение «ложных комментариев», которые «существенно нарушили общественный порядок». Издание Sixth Tone опубликовало документ от 3 января, который Ли подписал в полиции и на котором видны красные отпечатки пальцев. В документе доктор обещал не распространять слухи о новом заболевании. Всего в декабре полиция Уханя наказала восемь человек за распространение слухов о вирусе.

После получения выговора Ли продолжил работать. 10 января он лечил от глаукомы женщину, которая оказалась заражена новым вирусом, в результате доктор и родные заболели. Он лечился в той же больнице, в которой работал.

28 января, после того как новый коронавирус обнаружили у тысяч человек в Китае, Верховный суд КНР раскритиковал полицию Уханя за то, как она поступила с доктором Ли и другими людьми, пытавшимися всех предупредить.

— Возможно, сегодня было бы лучше сдерживать и контролировать новый коронавирус, если бы люди поверили тогда «слухам», начали носить медицинские маски, выполнять санитарные требования и избегать рынка живых диких животных, - отметили в суде.

Полиция Уханя заявила в ответ, что полицейские «просвещали и критиковали» задержанных, но никто из них не был оштрафован или взят под стражу.

Ранее сообщалось, что смерть врача Ли Вэньляня опровергли. Отмечалось, что в какой-то момент его сердце действительно остановилось, но коллеги вернули его к жизни.