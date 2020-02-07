По распоряжению «правящего архиерея» в храмах Симферопольской и Крымской епархиии начались молебны «о ниспослании влаги».

Об этом пишет «Настоящее время» со ссылкой на «Интерфакс-Юг».

Собеседник агентства уточнил, что такие молебны организуют не в первый раз, и обычно их начинают проводить после обращения властей вепархию.

— Кто-то из администрации обратился на прошлой неделе, - уточнил он.

Из-за бесснежной зимы и отсутствия осадков аннексированном Россией Крыму, предположительно, грозит засуха: запасов в водохранилищах Симферополя осталось лишь на 90-100 дней.

Однако позже председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк уточнил, что «за прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающих столицу Республики водными ресурсами, составил 732 тыс м куб воды», и в итоге Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного объема, Партизанское – на 34%, Аянское водохранилище – на 32%.

— Задача администрации города быть максимально готовыми к различным сценариям развития в случае необходимости введения графика подачи воды. Такая схема есть, но она будет приведена в действие в случае особой необходимости, – добавил Юрий Гоцанюк.

5 февраля СМИ сообщили о том, что в Симферополе вводится ограничение на подачу воды – с 10 февраля жители якобы смогут пользоваться ей лишь в течение четырех часов утром и еще четырех – вечером. Горячую воду в будние дни предположительно будут отключать полностью.

До 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал – вода по нему шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды. С тех пор официальная позиция Киева не менялась: канал откроют только после восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму установилась засуха, приведшая к пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова.