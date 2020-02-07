В материковом Китае число жертв коронавируса нового типа выросло до 636 человек, заражены уже 31 161 человек.

Об этом передает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, пишет Reuters.

Также отмечается, что выписаны уже 1540 человек. Днем ранее официально сообщалось о более чем 28 тысячах заболевших и 563 умерших.

— По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 31 161 подтвержденной случае заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, из них 4821 человек находятся в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человека выписаны из больниц, - указано в сообщении.

В целом за последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения. Также за последние 24 часа из больниц выписали 387 человек.

Ранее сообщалось, что Китай официально подтвердил смерть врача, предупреждавшего о вспышке коронавируса.