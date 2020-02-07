Коронавирус был диагностирован у 61 пассажира лайнера Diamond Princess, стоящем на карантине в японской Йокогаме.

Таким образом, количество зараженных выросло в три раза, сообщает Интерфакс.

Все зараженные будут доставлены в медицинские учреждения Токио.

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

По последним данным, в Китае коронавирус обнаружили у 31 161 человек. Летальный исход диагностирован в 636 случаях.

По официальным данным, общее количество вылеченных от коронавируса составило 1153 человека.

Самым младшим зараженным пациентом является младенец, родившийся 1 февраля в городе Ухань от матери с коронавирусом.

Напомним, что на борту лайнера находятся 26 украинцев.