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Сотрудники полиции заблокировали транснациональный канал торговли украинцами для их дальнейшей эксплуатации.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции.
Под предлогом участия в перевозке беженцев злоумышленники морем незаконно переправляли мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию. Полицейские задержали активного участника преступной группировки. Задокументирована его причастность к вербовке 12 жителей Запорожья. Восемь из них в результате отбывали наказание за рубежом.
Злоумышленники вовлекали завербованных граждан в преступную деятельность за пределами нашего государства. В частности, речь идет о незаконной переправке морем мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию.
Установлено, что во время переправки нелегальных мигрантов злоумышленники использовали парусные яхты и прогулочные катера. В качестве экипажа там находились завербованные украинцы.
В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что активным участником преступной группы с признаками организованности, которая обеспечивала функционирование этого канала, является 35-летний житель Запорожья.
По информации полиции, подозреваемый имеет устойчивые связи с иностранными переправщиками нелегальных мигрантов. Именно для них он вербовал украинских граждан. Кроме того, он непосредственно отвечал за вербовку и перемещение завербованных членов экипажей в Турцию. В отдельных случаях сопровождал завербованных в Турцию, инструктировал и контролировал их за рубежом.
Кроме того, ранее мужчина лично участвовал в перевозке нелегальных мигрантов и хорошо знаком со спецификой этой противоправной деятельности.
Полицейские выяснили, что и для поиска будущих жертв задержанный привлекал своих знакомых.
Напомним, по данным ООН, женщины и девочки составляют около 72% жертв торговли людьми, а в большинстве случаев речь идет о сексуальной эксплуатации.
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Сотрудники полиции заблокировали транснациональный канал торговли украинцами для их дальнейшей эксплуатации.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции.
Под предлогом участия в перевозке беженцев злоумышленники морем незаконно переправляли мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию. Полицейские задержали активного участника преступной группировки. Задокументирована его причастность к вербовке 12 жителей Запорожья. Восемь из них в результате отбывали наказание за рубежом.
Злоумышленники вовлекали завербованных граждан в преступную деятельность за пределами нашего государства. В частности, речь идет о незаконной переправке морем мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию.
Установлено, что во время переправки нелегальных мигрантов злоумышленники использовали парусные яхты и прогулочные катера. В качестве экипажа там находились завербованные украинцы.
В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что активным участником преступной группы с признаками организованности, которая обеспечивала функционирование этого канала, является 35-летний житель Запорожья.
По информации полиции, подозреваемый имеет устойчивые связи с иностранными переправщиками нелегальных мигрантов. Именно для них он вербовал украинских граждан. Кроме того, он непосредственно отвечал за вербовку и перемещение завербованных членов экипажей в Турцию. В отдельных случаях сопровождал завербованных в Турцию, инструктировал и контролировал их за рубежом.
Кроме того, ранее мужчина лично участвовал в перевозке нелегальных мигрантов и хорошо знаком со спецификой этой противоправной деятельности.
Полицейские выяснили, что и для поиска будущих жертв задержанный привлекал своих знакомых.
Напомним, по данным ООН, женщины и девочки составляют около 72% жертв торговли людьми, а в большинстве случаев речь идет о сексуальной эксплуатации.