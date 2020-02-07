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В селе Дулово на Закарпатье водитель автомобиля «Skoda Octavia» сбил двух женщин-пешеходов. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Другая пострадавшая находится в реанимации.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области
Вчера, 6 февраля, в 19:30, на линию «102» поступило сообщение о том, что в селе Дулово на Закарпатье произошло ДТП. 53-летний водитель автомобиля марки «Skoda Octavia» на улице Вайды сбил двух женщин-пешеходов. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Другая потерпевшая - 62-летняя пенсионерка, доставлена в реанимационное отделение районной больницы.
Водителя транспортного средства тоже госпитализировали. Автомобиль помещен на спецплощадку Тячевского отделения полиции. Предварительная правовая квалификация события - часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).
Напомним, что Управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации объявило тендер на проведение капремонта дороги местного значения О151301.
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В селе Дулово на Закарпатье водитель автомобиля «Skoda Octavia» сбил двух женщин-пешеходов. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Другая пострадавшая находится в реанимации.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области
Вчера, 6 февраля, в 19:30, на линию «102» поступило сообщение о том, что в селе Дулово на Закарпатье произошло ДТП. 53-летний водитель автомобиля марки «Skoda Octavia» на улице Вайды сбил двух женщин-пешеходов. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Другая потерпевшая - 62-летняя пенсионерка, доставлена в реанимационное отделение районной больницы.
Водителя транспортного средства тоже госпитализировали. Автомобиль помещен на спецплощадку Тячевского отделения полиции. Предварительная правовая квалификация события - часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).
Напомним, что Управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации объявило тендер на проведение капремонта дороги местного значения О151301.