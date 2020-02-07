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В результате спецоперации в Йемене был уничтожен один из лидеров террористической организации «Аль-Каида».
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
— По указанию президента Дональда Трампа США провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой успешно ликвидировали Касима аль-Рими - основателя и лидера организации Аль-Каида на Аравийском полуострове (AQAP), - говорится в сообщении.
В сообщении сказано, что под руководством аль-Рими AQAP совершала беспрецедентные акты насилия в отношении гражданского населения Йемена и стремилась организовать и вдохновить многочисленные нападения на Соединенные Штаты и наши вооруженные силы.
Ликвидация Касима аль-Рими ослабляет AQAP и группировку «Аль-Каида» в целом, и уменьшает уровень угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов и союзников.
— Мы будем продолжать защищать американский народ, выявляя и уничтожая террористов, которые стремятся нанести нам вред, - цитирует Белый дом слова Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о лишении подданства королевства Хамзы бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена.
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В результате спецоперации в Йемене был уничтожен один из лидеров террористической организации «Аль-Каида».
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
— По указанию президента Дональда Трампа США провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой успешно ликвидировали Касима аль-Рими - основателя и лидера организации Аль-Каида на Аравийском полуострове (AQAP), - говорится в сообщении.
В сообщении сказано, что под руководством аль-Рими AQAP совершала беспрецедентные акты насилия в отношении гражданского населения Йемена и стремилась организовать и вдохновить многочисленные нападения на Соединенные Штаты и наши вооруженные силы.
Ликвидация Касима аль-Рими ослабляет AQAP и группировку «Аль-Каида» в целом, и уменьшает уровень угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов и союзников.
— Мы будем продолжать защищать американский народ, выявляя и уничтожая террористов, которые стремятся нанести нам вред, - цитирует Белый дом слова Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о лишении подданства королевства Хамзы бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена.