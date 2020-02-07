На Николаевщине в течение суток спасатели дважды выезжали ликвидировать пожары в жилом секторе.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Так, в ночь на 7 февраля в Первомайске по улице Грибоедова из-за неправильной эксплуатации печного отопления загорелась крыша жилого дома. Спасателям удалось спасти дом от полного уничтожения.

Этой же ночью в Баловном Новоодесского района на улице Набережнной горела хозпостройка на терртории домовладения. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС были задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава, на месте происшествия работала полиция.

Напомним, 17 декабря 2019 года, в Николаевской области произошли три пожара в жилых домах.