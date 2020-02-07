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На Николаевщине в течение суток спасатели дважды выезжали ликвидировать пожары в жилом секторе.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Так, в ночь на 7 февраля в Первомайске по улице Грибоедова из-за неправильной эксплуатации печного отопления загорелась крыша жилого дома. Спасателям удалось спасти дом от полного уничтожения.
Этой же ночью в Баловном Новоодесского района на улице Набережнной горела хозпостройка на терртории домовладения. Причина пожара устанавливается.
От ГСЧС были задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава, на месте происшествия работала полиция.
Напомним, 17 декабря 2019 года, в Николаевской области произошли три пожара в жилых домах.
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На Николаевщине в течение суток спасатели дважды выезжали ликвидировать пожары в жилом секторе.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Так, в ночь на 7 февраля в Первомайске по улице Грибоедова из-за неправильной эксплуатации печного отопления загорелась крыша жилого дома. Спасателям удалось спасти дом от полного уничтожения.
Этой же ночью в Баловном Новоодесского района на улице Набережнной горела хозпостройка на терртории домовладения. Причина пожара устанавливается.
От ГСЧС были задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава, на месте происшествия работала полиция.
Напомним, 17 декабря 2019 года, в Николаевской области произошли три пожара в жилых домах.