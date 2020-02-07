В течение суток с 6 на 7 февраля, сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автомобилях повышенной проходимости патрулировали опасные спуски и подъемы на дорогах области.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В ГСЧС отмечают, что случаев привлечения и предоставления помощи незафиксировано. Сейчас проезд во всех направлениях обеспечен, проблемными участками остаются Вознесенский район - участок от Новоодесского района в город Вознесенск и Первомайский район - от села Мигия в сторону города Первомайск. Техника и личный состав спасателей находятся в усиленном варианте несения службы и готовы к действиям по назначению в борьбе со стихией и другими чрезвычайными событиями.

— Уважаемые граждане! Следите за прогнозами синоптиков. Не подвергайте себя опасности и не нарушайте правил безопасности дорожного движения, - сказано в сообщении.

Напомним, на Николаевщине в результате непогоды без электричества остались жители 11 населенных пунктов.