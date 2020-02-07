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В Баштанском районе на Николаевщине на 273 км автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» слетел в кювет автомобиль ВАЗ 2111.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Авария произошласегодня 7 февраля в 7:47, на место происшествия был направлен дежурный караул на спецавтоомбиле повышенной проходимости сотрудники ГСЧС при помощи троса вытащили легковушку на проезжую часть. Пассажир и водитель ВАЗа не пострадали.
Напомним, в течение суток с 6 на 7 февраля, сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автомобилях повышенной проходимости патрулировали опасные спуски и подъемы на дорогах области.
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В Баштанском районе на Николаевщине на 273 км автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» слетел в кювет автомобиль ВАЗ 2111.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Авария произошласегодня 7 февраля в 7:47, на место происшествия был направлен дежурный караул на спецавтоомбиле повышенной проходимости сотрудники ГСЧС при помощи троса вытащили легковушку на проезжую часть. Пассажир и водитель ВАЗа не пострадали.
Напомним, в течение суток с 6 на 7 февраля, сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автомобилях повышенной проходимости патрулировали опасные спуски и подъемы на дорогах области.