В Баштанском районе на Николаевщине на 273 км автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» слетел в кювет автомобиль ВАЗ 2111.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Авария произошласегодня 7 февраля в 7:47, на место происшествия был направлен дежурный караул на спецавтоомбиле повышенной проходимости сотрудники ГСЧС при помощи троса вытащили легковушку на проезжую часть. Пассажир и водитель ВАЗа не пострадали.

Напомним, в течение суток с 6 на 7 февраля, сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автомобилях повышенной проходимости патрулировали опасные спуски и подъемы на дорогах области.





