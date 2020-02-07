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В Николаевском СИЗО в посылке для заключенного нашли спрятанное в поясе брюк запрещенное вещество.
Об этом сообщает пресс-служба СИЗО.
В «Николаевском следственном изоляторе» при уходе посылок, поступивших для заключенных, было обнаружено и изъято 4 пачки сухих дрожжей, а в поясе мужских брюк под биркой производителя нашли порошкообразное вещество белого цвета.
По факту изъятия порошкообразного вещества белого цвета была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. Запрещенное вещество было упаковано в специальный сейф-пакет для дальнейшего направления в экспертно-криминалистический центр.
Ранее сообщалось, что в «Николаевском следственном изоляторе» заключенному пытались передать мобильный телефон в коробке из-под чая.
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В Николаевском СИЗО в посылке для заключенного нашли спрятанное в поясе брюк запрещенное вещество.
Об этом сообщает пресс-служба СИЗО.
В «Николаевском следственном изоляторе» при уходе посылок, поступивших для заключенных, было обнаружено и изъято 4 пачки сухих дрожжей, а в поясе мужских брюк под биркой производителя нашли порошкообразное вещество белого цвета.
По факту изъятия порошкообразного вещества белого цвета была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. Запрещенное вещество было упаковано в специальный сейф-пакет для дальнейшего направления в экспертно-криминалистический центр.
Ранее сообщалось, что в «Николаевском следственном изоляторе» заключенному пытались передать мобильный телефон в коробке из-под чая.