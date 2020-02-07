В Николаевском СИЗО в посылке для заключенного нашли спрятанное в поясе брюк запрещенное вещество.

Об этом сообщает пресс-служба СИЗО.

В «Николаевском следственном изоляторе» при уходе посылок, поступивших для заключенных, было обнаружено и изъято 4 пачки сухих дрожжей, а в поясе мужских брюк под биркой производителя нашли порошкообразное вещество белого цвета.

По факту изъятия порошкообразного вещества белого цвета была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. Запрещенное вещество было упаковано в специальный сейф-пакет для дальнейшего направления в экспертно-криминалистический центр.

Ранее сообщалось, что в «Николаевском следственном изоляторе» заключенному пытались передать мобильный телефон в коробке из-под чая.