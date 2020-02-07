Под Николаевом на 5 километре автодороги Т-15-18 «Большая Корениха-Каменка» столкнулись Volkswagen Transporter и ВАЗ.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Авария произошла 7 февраля в 8:52, на место происшествия были направлены спасатели 19 государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию спасатели выяснили, что водителя ВАЗа зажало конструктивными елементами автомобиля.

Спасатели деблокировали водителя и передали медикам, сейчас мужчина находится в больнице ему диагностировали забой грудной клетки.

Напомним, в Баштанском районе на Николаевщине на 273 км автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» слетел в кювет автомобиль ВАЗ 2111.



