|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|07:09
|Заход солнца:
|17:03
|Температура завтра:
|-2 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:24
|Заход солнца:
|17:00
|Температура завтра:
|-1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
Под Николаевом на 5 километре автодороги Т-15-18 «Большая Корениха-Каменка» столкнулись Volkswagen Transporter и ВАЗ.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Авария произошла 7 февраля в 8:52, на место происшествия были направлены спасатели 19 государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию спасатели выяснили, что водителя ВАЗа зажало конструктивными елементами автомобиля.
Спасатели деблокировали водителя и передали медикам, сейчас мужчина находится в больнице ему диагностировали забой грудной клетки.
Напомним, в Баштанском районе на Николаевщине на 273 км автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» слетел в кювет автомобиль ВАЗ 2111.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Под Николаевом на 5 километре автодороги Т-15-18 «Большая Корениха-Каменка» столкнулись Volkswagen Transporter и ВАЗ.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Авария произошла 7 февраля в 8:52, на место происшествия были направлены спасатели 19 государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию спасатели выяснили, что водителя ВАЗа зажало конструктивными елементами автомобиля.
Спасатели деблокировали водителя и передали медикам, сейчас мужчина находится в больнице ему диагностировали забой грудной клетки.
Напомним, в Баштанском районе на Николаевщине на 273 км автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» слетел в кювет автомобиль ВАЗ 2111.