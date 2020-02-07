В Николаеве недалеко от улицы Малая Морская трамвай сошел с рельсов.

Об этом сообщается на странице «Электротранспорт Николаева» в Facebook.

— Сход вагона 1114 по первому маршруту перед М.Морской по ходу на Широкую балку. Работает аварийная бригада, - говорится в сообщении.

В комментарии к публикации уточнили, что никто в результате инцидента не пострадал.

Напомним, что сегодня вечером, 13 января, в Николаеве неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами. Пострадавших нет.