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В Николаеве недалеко от улицы Малая Морская трамвай сошел с рельсов.
Об этом сообщается на странице «Электротранспорт Николаева» в Facebook.
— Сход вагона 1114 по первому маршруту перед М.Морской по ходу на Широкую балку. Работает аварийная бригада, - говорится в сообщении.
В комментарии к публикации уточнили, что никто в результате инцидента не пострадал.
Напомним, что сегодня вечером, 13 января, в Николаеве неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами. Пострадавших нет.
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В Николаеве недалеко от улицы Малая Морская трамвай сошел с рельсов.
Об этом сообщается на странице «Электротранспорт Николаева» в Facebook.
— Сход вагона 1114 по первому маршруту перед М.Морской по ходу на Широкую балку. Работает аварийная бригада, - говорится в сообщении.
В комментарии к публикации уточнили, что никто в результате инцидента не пострадал.
Напомним, что сегодня вечером, 13 января, в Николаеве неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами. Пострадавших нет.