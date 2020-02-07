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Вчера, примерно около 11 часов, патрульные полицейские в Николаеве во время осмотра 18-летнего парня нашли у него около 30 свертков с каннабисом.
Об этом сообщает Патрульная полиция Николаевской области.
Сообщается, что мужчина, увидев наряд полиции, попытался уйти, а во время общения с правоохранителями заметно нервничал.
— Внимание патрульного экипажа привлек мужчина, который, увидев служебный автомобиль резко изменил направление движения и пытался скрыться в соседнем дворе. Но избежать встречи со стражами порядка ему не удалось. Во время общении с инспекторами гражданин заметно нервничал и не мог объяснить, что он здесь делает. Во время проведения поверхностной проверки, у мужчины было обнаружено около 30 свертков перемотанных изолентой. Как пояснил 18-летний гражданин, в свертках наркотическое вещество каннабис.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для извлечения вещества и дальнейшего выяснения обстоятельств дела.
Напомним, что в США задержали двух мужчин, которые везли наркотики в сумках с надписью «сумка с наркотиками». Полиция остановила их за превышение скорости.
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Вчера, примерно около 11 часов, патрульные полицейские в Николаеве во время осмотра 18-летнего парня нашли у него около 30 свертков с каннабисом.
Об этом сообщает Патрульная полиция Николаевской области.
Сообщается, что мужчина, увидев наряд полиции, попытался уйти, а во время общения с правоохранителями заметно нервничал.
— Внимание патрульного экипажа привлек мужчина, который, увидев служебный автомобиль резко изменил направление движения и пытался скрыться в соседнем дворе. Но избежать встречи со стражами порядка ему не удалось. Во время общении с инспекторами гражданин заметно нервничал и не мог объяснить, что он здесь делает. Во время проведения поверхностной проверки, у мужчины было обнаружено около 30 свертков перемотанных изолентой. Как пояснил 18-летний гражданин, в свертках наркотическое вещество каннабис.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для извлечения вещества и дальнейшего выяснения обстоятельств дела.
Напомним, что в США задержали двух мужчин, которые везли наркотики в сумках с надписью «сумка с наркотиками». Полиция остановила их за превышение скорости.