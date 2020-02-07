Вчера, примерно около 11 часов, патрульные полицейские в Николаеве во время осмотра 18-летнего парня нашли у него около 30 свертков с каннабисом.

Об этом сообщает Патрульная полиция Николаевской области.

Сообщается, что мужчина, увидев наряд полиции, попытался уйти, а во время общения с правоохранителями заметно нервничал.

— Внимание патрульного экипажа привлек мужчина, который, увидев служебный автомобиль резко изменил направление движения и пытался скрыться в соседнем дворе. Но избежать встречи со стражами порядка ему не удалось. Во время общении с инспекторами гражданин заметно нервничал и не мог объяснить, что он здесь делает. Во время проведения поверхностной проверки, у мужчины было обнаружено около 30 свертков перемотанных изолентой. Как пояснил 18-летний гражданин, в свертках наркотическое вещество каннабис.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для извлечения вещества и дальнейшего выяснения обстоятельств дела.

Напомним, что в США задержали двух мужчин, которые везли наркотики в сумках с надписью «сумка с наркотиками». Полиция остановила их за превышение скорости.