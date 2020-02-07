В одном из сел Снигиревского района во дворе частного домовладения обнаружили мертвыми 40-летнего мужчину, а в доме - его 35-летнюю сожительницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

При осмотре тела женщины, эксперт обнаружил телесные повреждения. Мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Правоохранители установили, что утром между супругами происходила ссора.

- Информация об указанном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство», как того требует процедура в случае событий со смертельным исходом. Для установления окончательной причины смерти тела направлены на проведение экспертизы, - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, полицейские задержали 20-летнего парня, которого подозревают в убийстве бездомного в Ингульскому районе Николаева.