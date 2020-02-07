С понедельника, 10 февраля, во всех учреждениях общего среднего образования Чернигова объявлены дополнительные каникулы до конца недели.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Решение об ограничительных мерах принято для предотвращения массового распространения заболевания учеников ОРВИ.

По данным управления образования горсовета, по состоянию на 7 февраля, общее количество отсутствующих по болезни (со слов родителей) в школах - 4290 детей (19,9%, без учета учебных заведений, где уже объявлены дополнительные каникулы), по детсадам - 737 (6,6%).

Начиная с 5 февраля, дополнительные каникулы в связи с высоким уровнем заболеваемости учеников ОРВИ уже были объявлены в 12-ти черниговских школах. Дальнейшие решения будут приниматься на основе новых данных о заболеваемости.

Напомним, что в Николаеве на карантин закрыты все 67 школ, в области на вынужденные каникулы ушли ученики 23 школ.