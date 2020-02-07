|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:09
|Заход солнца:
|17:03
|Температура завтра:
|-2 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:24
|Заход солнца:
|17:00
|Температура завтра:
|-1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
С понедельника, 10 февраля, во всех учреждениях общего среднего образования Чернигова объявлены дополнительные каникулы до конца недели.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
Решение об ограничительных мерах принято для предотвращения массового распространения заболевания учеников ОРВИ.
По данным управления образования горсовета, по состоянию на 7 февраля, общее количество отсутствующих по болезни (со слов родителей) в школах - 4290 детей (19,9%, без учета учебных заведений, где уже объявлены дополнительные каникулы), по детсадам - 737 (6,6%).
Начиная с 5 февраля, дополнительные каникулы в связи с высоким уровнем заболеваемости учеников ОРВИ уже были объявлены в 12-ти черниговских школах. Дальнейшие решения будут приниматься на основе новых данных о заболеваемости.
Напомним, что в Николаеве на карантин закрыты все 67 школ, в области на вынужденные каникулы ушли ученики 23 школ.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
С понедельника, 10 февраля, во всех учреждениях общего среднего образования Чернигова объявлены дополнительные каникулы до конца недели.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
Решение об ограничительных мерах принято для предотвращения массового распространения заболевания учеников ОРВИ.
По данным управления образования горсовета, по состоянию на 7 февраля, общее количество отсутствующих по болезни (со слов родителей) в школах - 4290 детей (19,9%, без учета учебных заведений, где уже объявлены дополнительные каникулы), по детсадам - 737 (6,6%).
Начиная с 5 февраля, дополнительные каникулы в связи с высоким уровнем заболеваемости учеников ОРВИ уже были объявлены в 12-ти черниговских школах. Дальнейшие решения будут приниматься на основе новых данных о заболеваемости.
Напомним, что в Николаеве на карантин закрыты все 67 школ, в области на вынужденные каникулы ушли ученики 23 школ.