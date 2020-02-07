В Полтаве 18-летняя посетительница тира смертельно ранила инструктора.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Сегодня, 7 февраля, около 13 часов в полицию Полтавы поступила информация, что в местном городском тире из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктора.

Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра.

По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.

Сейчас подозреваемая задержана. Ее действия согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет.

Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.

Напомним, что вчера, примерно около 11 часов, патрульные полицейские в Николаеве во время осмотра 18-летнего парня нашли у него около 30 свертков с каннабисом.