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В Полтаве 18-летняя посетительница тира смертельно ранила инструктора.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.
Сегодня, 7 февраля, около 13 часов в полицию Полтавы поступила информация, что в местном городском тире из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктора.
Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра.
По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.
Сейчас подозреваемая задержана. Ее действия согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет.
Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.
Напомним, что вчера, примерно около 11 часов, патрульные полицейские в Николаеве во время осмотра 18-летнего парня нашли у него около 30 свертков с каннабисом.
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В Полтаве 18-летняя посетительница тира смертельно ранила инструктора.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.
Сегодня, 7 февраля, около 13 часов в полицию Полтавы поступила информация, что в местном городском тире из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктора.
Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра.
По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.
Сейчас подозреваемая задержана. Ее действия согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет.
Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.
Напомним, что вчера, примерно около 11 часов, патрульные полицейские в Николаеве во время осмотра 18-летнего парня нашли у него около 30 свертков с каннабисом.