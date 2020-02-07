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В пятницу, 7 февраля, в Николаеве автомобиль «ВМW Х7» врезался в дом.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
ДТП произошло во дворе дома по адресу проспект Центральный 141. По словам водителя, он не справился с управлением автомобиля из-за обледеневшей дороги, в результате чего врезался в дом.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.
Напомним, вечером 29 января у дома 1/1 по проспекту Мира 30-летний мужчина на BMW врезался в электроопору.
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В пятницу, 7 февраля, в Николаеве автомобиль «ВМW Х7» врезался в дом.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
ДТП произошло во дворе дома по адресу проспект Центральный 141. По словам водителя, он не справился с управлением автомобиля из-за обледеневшей дороги, в результате чего врезался в дом.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.
Напомним, вечером 29 января у дома 1/1 по проспекту Мира 30-летний мужчина на BMW врезался в электроопору.