В Николаеве полицейские разоблачили аферу с транспортировкой сои на сумму около миллиона гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

35-летний ранее судимый житель Николаева, предоставив частному предпринимателю три фуры для загрузки и перевозки сои, подменил полученные от владельца товарно-транспортные накладные и приказал водителям доставить груз в совсем другой терминал. Оттуда товар был экспортирован за границу. За такую сделку мошенник получил почти 35 тысяч долларов США.

Пострадавший предприниматель рассказал полицейским, что стал жертвой мошеннической схемы осенью, и в результате лишился более 100 тонн сои и понес убытки на 830 тысяч гривен. Выяснилось, что в поисках грузовиков для транспортировки сои он обратился за помощью к знакомому. Тот свел предпринимателя с посредником, который и завладел грузом заявителя. Когда пострадавший узнал, что к месту назначения его товар так и не дошел, заявил в полицию.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины «Мошенничество» и начали расследование. Сотрудники уголовного розыска Заводского отдела полиции установили личность афериста и его местонахождение.

Во время санкционированных обысков у фигуранта изъяли денежные средства и финансово-хозяйственную документацию, в частности, материалы о движении зерна, подтверждающие противоправную деятельность.

По согласованию с прокуратурой следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении мошеннических действий в крупных размерах. Согласно санкции инкриминируемой статьи, мужчине грозит до восьми лет заключения. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули жителей Николаевской области больше чем на 55 тысяч гривен.