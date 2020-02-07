Полицейские задержали 42-летнего ранее судимого жителя Баштанки, который угнал автомобиль «ВАЗ-2104».

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

6 февраля в Новоодесский райотдел полиции обратился 34-летний мужчина с заявлением об исчезновении его автомобиля, который находился в гараже. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен житель Баштанки. В тот вечер он приехал в одно из сел Новобугского района, где давно заприметил ВАЗ. С собой преступник захватил специальные арматурные ножницы, которыми открыл дверь в гараж. Он проник в помещение, выкатил машину на улицу и позвонил товарищу, чтобы тот приехал и помог отбуксировать автомобиль в соседнее село для перепродажи.

Полицейские установили место нахождения автомобиля, который уже был разобран на запчасти. По словам ранее судимого мужчины, он планировал продать детали автомобиля.

«Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. Также будет принято решение относительно действий 32-летнего сообщника, который помогал злоумышленнику отбуксировать автомобиль», - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина угнал у товарища «Таврию» и повредил её, проехав 250 метров.