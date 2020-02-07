Вблизи Берислава Херсонской области 7 февраля произошел пожар на газовой автозаправочной станции. Около 18:00 грузовой автомобиль столкнулся с модулем газовой АЗС.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

В результате столкновения произошел пожар, повреждена цистерна с газом объемом 15 кубических метров.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Жертв и пострадавших нет.

В 20:05 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается. К тушению привлечено 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, на Николаевщине мопедист въехал в стоявший на обочине грузовик - его госпитализировали в больницу.