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Вблизи Берислава Херсонской области 7 февраля произошел пожар на газовой автозаправочной станции. Около 18:00 грузовой автомобиль столкнулся с модулем газовой АЗС.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
В результате столкновения произошел пожар, повреждена цистерна с газом объемом 15 кубических метров.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Жертв и пострадавших нет.
В 20:05 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается. К тушению привлечено 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
Напомним, на Николаевщине мопедист въехал в стоявший на обочине грузовик - его госпитализировали в больницу.
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Вблизи Берислава Херсонской области 7 февраля произошел пожар на газовой автозаправочной станции. Около 18:00 грузовой автомобиль столкнулся с модулем газовой АЗС.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
В результате столкновения произошел пожар, повреждена цистерна с газом объемом 15 кубических метров.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Жертв и пострадавших нет.
В 20:05 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается. К тушению привлечено 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
Напомним, на Николаевщине мопедист въехал в стоявший на обочине грузовик - его госпитализировали в больницу.