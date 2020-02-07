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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился усилить меры безопасности в Мукачево, где сегодня произошла перестрелка.
Для этого к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины, сообщается на странице МВД в Facebook.
— Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе. Он отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины, - сказано в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в Мукачево, которая произошла сегодня, 7 февраля, и в результате которой два человека получили ранения. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и по факту незаконного обращения с оружием. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился усилить меры безопасности в Мукачево, где сегодня произошла перестрелка.
Для этого к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины, сообщается на странице МВД в Facebook.
— Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе. Он отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины, - сказано в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в Мукачево, которая произошла сегодня, 7 февраля, и в результате которой два человека получили ранения. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и по факту незаконного обращения с оружием. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.