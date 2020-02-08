В Одессе группе пророссийски настроенных граждан не удалось установить мемориальную доску советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову. Гранитная доска, которую пытались установить на доме по улице Новосельского, упала и разбилась.

Об этом сообщил одесский активист Демян Ганул, опубликовав в Facebook соответствующее фото.

4 февраля в Одессе демонтировали последний барельеф маршала Жукова, который висел на стене дома № 62 по улице Новосельского. Во время демонтажа активистам пытались помешать пророссийские граждане под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова. В результате барельеф вывезли на машине в неизвестном направлении.

Отмечалось, что патриотические организации уже пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом о декоммунизации.

Напомним, активисты снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову на Одесском областном военкомате, вместо него планировали установить мемориальную доску погибшим военным на Донбассе.