По состоянию на 8 февравля число жертв коронавируса в Китае выросло до 722 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Сообщается о 34 546 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона выделить Китаю 100 миллионов долларов для помощи в борьбе со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.