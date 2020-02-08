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По состоянию на 8 февравля число жертв коронавируса в Китае выросло до 722 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Сообщается о 34 546 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц.
Ранее сообщалось, Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона выделить Китаю 100 миллионов долларов для помощи в борьбе со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.
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По состоянию на 8 февравля число жертв коронавируса в Китае выросло до 722 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Сообщается о 34 546 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц.
Ранее сообщалось, Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона выделить Китаю 100 миллионов долларов для помощи в борьбе со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.