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На Донбассе в течение суток 8 февраля, боевики трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщают в пресс-службуе операции Объединенных сил.
Российские наемники обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток стреляли вблизи населенного пункта Лебединское, применив автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север обстрелы зафиксированы рядом с Ореховым и неподалеку Счастья.
В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
7 февраля в зоне боевых действий на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.
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На Донбассе в течение суток 8 февраля, боевики трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщают в пресс-службуе операции Объединенных сил.
Российские наемники обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток стреляли вблизи населенного пункта Лебединское, применив автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север обстрелы зафиксированы рядом с Ореховым и неподалеку Счастья.
В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
7 февраля в зоне боевых действий на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.