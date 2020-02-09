На Донбассе в течение суток 8 февраля, боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщают в пресс-службуе операции Объединенных сил.

Российские наемники обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток стреляли вблизи населенного пункта Лебединское, применив автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север обстрелы зафиксированы рядом с Ореховым и неподалеку Счастья.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

7 февраля в зоне боевых действий на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.