Военнослужащий, устроивший в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда стрельбу, в результате которой погибли 25 человек и получили ранения 63 человека, ликвидирован.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Стрелок был убит на территории торгового центра.

— Полиция ликвидировала преступника и спасла восемь заложников. Некоторые из них были ранены, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в тайском городе Накхонратчасима военнослужащий Джакрапант Томма открыл стрельбу по мирным людям, после чего взял нескольких в заложники.

По уточненным данным, которые привел телеканал Thai PBS, число пострадавших достигло 63.

13 человек были отправлены в местную больницу, восемь из них прооперированы. Жертвами стрелка стали 25 человек.

Глава ведомства также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, заверив, что «врачи позаботятся о здоровье каждого, кого к ним доставят».

По словам премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча, основным мотивом нападавшего была обида из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал себя обманутым. Он также добавил, что, по уточненным данным, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 26 человек, еще 57 получили ранения.