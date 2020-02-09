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Военнослужащий, устроивший в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда стрельбу, в результате которой погибли 25 человек и получили ранения 63 человека, ликвидирован.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Стрелок был убит на территории торгового центра.
— Полиция ликвидировала преступника и спасла восемь заложников. Некоторые из них были ранены, - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в тайском городе Накхонратчасима военнослужащий Джакрапант Томма открыл стрельбу по мирным людям, после чего взял нескольких в заложники.
По уточненным данным, которые привел телеканал Thai PBS, число пострадавших достигло 63.
13 человек были отправлены в местную больницу, восемь из них прооперированы. Жертвами стрелка стали 25 человек.
Глава ведомства также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, заверив, что «врачи позаботятся о здоровье каждого, кого к ним доставят».
По словам премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча, основным мотивом нападавшего была обида из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал себя обманутым. Он также добавил, что, по уточненным данным, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 26 человек, еще 57 получили ранения.
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Военнослужащий, устроивший в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда стрельбу, в результате которой погибли 25 человек и получили ранения 63 человека, ликвидирован.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Стрелок был убит на территории торгового центра.
— Полиция ликвидировала преступника и спасла восемь заложников. Некоторые из них были ранены, - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в тайском городе Накхонратчасима военнослужащий Джакрапант Томма открыл стрельбу по мирным людям, после чего взял нескольких в заложники.
По уточненным данным, которые привел телеканал Thai PBS, число пострадавших достигло 63.
13 человек были отправлены в местную больницу, восемь из них прооперированы. Жертвами стрелка стали 25 человек.
Глава ведомства также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, заверив, что «врачи позаботятся о здоровье каждого, кого к ним доставят».
По словам премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча, основным мотивом нападавшего была обида из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал себя обманутым. Он также добавил, что, по уточненным данным, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 26 человек, еще 57 получили ранения.