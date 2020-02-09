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В Николаеве при пожаре бытового помещения в Ингульском районе едва не сгорел мужчина.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в НИколаевской области.
Так, 8 февраля в 20:37 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в бытовом помещении на улице Внутреннеквартальный проезд в Ингульском районе Николаева.
На место вызова были направлены два отделения 4 государственной пожарно-спасательной части и оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. На месте происшествия спасатели провели разведку и установили, что в здании находится человек. Пожарные вывели мужчину на свежий воздух и передали медикам.
В 21:00 пожар на площади 20 квадратных метров локализован, в 22:10 ликвидирован. Причина возгорания устанавливается. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 14 человек личного состава.
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В Николаеве при пожаре бытового помещения в Ингульском районе едва не сгорел мужчина.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в НИколаевской области.
Так, 8 февраля в 20:37 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в бытовом помещении на улице Внутреннеквартальный проезд в Ингульском районе Николаева.
На место вызова были направлены два отделения 4 государственной пожарно-спасательной части и оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. На месте происшествия спасатели провели разведку и установили, что в здании находится человек. Пожарные вывели мужчину на свежий воздух и передали медикам.
В 21:00 пожар на площади 20 квадратных метров локализован, в 22:10 ликвидирован. Причина возгорания устанавливается. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 14 человек личного состава.
Ранее во время пожара в подвале девятиэтажного дома на проспекте Богоявленском в Корабельном районе Николаева пожарные спасли бездомного.