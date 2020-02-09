Вчера, 8 февраля, в селе Нижние Ворота Воловецкого района на Закарпатье, правоохранители задержали лидера и членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Отмечается, что во время задержания мужчины, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление правоохранителям. В результате спецоперации задержаны семь человек.

— При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал. Стоит отметить, что лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие, - сказано в сообщении.

Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются. После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился усилить меры безопасности в Мукачево, где в пятницу, 7 февраля, произошла перестрелка.







