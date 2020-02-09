В Запорожской области в селе Долинское на пруду провалились под лед и утонули трое малолетних детей.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Запорожской области.

— Запорожская область, 8 февраля в 20:24 в ГСЧС поступила информация, что в селе Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули 3 ребенка (2014 г.р.), - сообщили в ведомстве.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области двое мальчиков и девочка 2014 рождения вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой. Родители детей самостоятельно начали искать детей и нашли их в воде на местном пруду. Врачи «скорой» пытались спасти детей, однако все трое малолетних умерли.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Ход проверки находится на контроле руководства ГУНП в Запорожской области.

— Полицейские Запорожской области в очередной раз обращаются к родителям с просьбой уделить максимальное внимание своим детям, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - не медлить и сразу обращаться в полицию, - сказано в сообщении.

Напомним, в январе 2019 года, на реке Ингулец в Снигиревке двое детей провалились под лед, на помощь детям пришла женщина, которая стала очевидцем произошедшего.