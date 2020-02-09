Сегодня, 9 февраля, утром, на 116 км автодороги Н-24 «Благовещенское - Николаев» в селе Бугское Арбузинского района столкнулись Mitsubishi Galant и трактор «Беларус».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

фото Facebook Сергей Бурковец

В результате аварии водитель легковушки оказался зажатым внутри салона, спасатели ГСЧС деблокировали водителя, который по предварительным данным находился в состоянии алкогольного опьянения.

И трактор и автомобиль получили значительные механические повреждения, водители с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

— По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, - сказано в сообщении.

Напомним, в пятницу, 7 февраля, в Николаеве автомобиль «ВМW Х7» врезался в дом.