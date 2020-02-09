Авиалайнер компании «ЮТэйр» из-за проблем с шасси совершил жесткую посадку в аэропорту российского города Усинск.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росавиацию.

— При посадке в аэропорту Усинска у самолета «ЮТэйр» возникли проблемы с шасси. Лайнер остановился в пределах полосы. Экипаж и пассажиры не пострадали, - сообщили в ведомстве.

В Росавиации сообщили, что лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.

Пассажиров высадили штатно, устанавливается степень повреждения самолета.

В пресс-службе администрации региона сообщили, что в результате жесткой посадки лайнера в Коми никто из 94 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

— В санчасть самостоятельно обратились два человека, - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора АО Комиавиатранс Алексея Фесенко.

Глава региона Сергей Гапликов поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.

В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт.

Напомним, а аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле (Турция) пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в овраг и развалился на две части.