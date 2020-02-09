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Авиалайнер компании «ЮТэйр» из-за проблем с шасси совершил жесткую посадку в аэропорту российского города Усинск.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росавиацию.
— При посадке в аэропорту Усинска у самолета «ЮТэйр» возникли проблемы с шасси. Лайнер остановился в пределах полосы. Экипаж и пассажиры не пострадали, - сообщили в ведомстве.
В Росавиации сообщили, что лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.
Пассажиров высадили штатно, устанавливается степень повреждения самолета.
В пресс-службе администрации региона сообщили, что в результате жесткой посадки лайнера в Коми никто из 94 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
— В санчасть самостоятельно обратились два человека, - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора АО Комиавиатранс Алексея Фесенко.
Глава региона Сергей Гапликов поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.
В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт.
Напомним, а аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле (Турция) пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в овраг и развалился на две части.
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Авиалайнер компании «ЮТэйр» из-за проблем с шасси совершил жесткую посадку в аэропорту российского города Усинск.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росавиацию.
— При посадке в аэропорту Усинска у самолета «ЮТэйр» возникли проблемы с шасси. Лайнер остановился в пределах полосы. Экипаж и пассажиры не пострадали, - сообщили в ведомстве.
В Росавиации сообщили, что лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.
Пассажиров высадили штатно, устанавливается степень повреждения самолета.
В пресс-службе администрации региона сообщили, что в результате жесткой посадки лайнера в Коми никто из 94 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
— В санчасть самостоятельно обратились два человека, - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора АО Комиавиатранс Алексея Фесенко.
Глава региона Сергей Гапликов поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.
В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт.
Напомним, а аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле (Турция) пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в овраг и развалился на две части.