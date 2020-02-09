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Семьи героев Небесной Сотни обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отреагировать на угрозы в адрес майдановцев.
Об этом идет речь в обращении опубликованном на странице Общественной организации Семьи Небесной Сотни.
Как известно, двое бывших «беркутовцев» Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых ранее в рамках обмена передали на оккупированные территории, вернулись в Киев.
— Мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства и ее активных участников, ветеранов русско-украинской войны, возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине. Представители бывшего Беркута и преступного режима Януковича уже не только не стыдятся содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича кичатся безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону майдановцев, – говорится в обращении.
В обращении сказано, что из-за бездействия власти российская пропаганда, все больше заполняет информационное пространство Украины.
— Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой, о перевороте, о гражданской войне"; попирается украинский язык, культура, история. К сожалению, складывается впечатление, что нынешней власти нравится такое демонстративное унижение памяти героев, благодаря которым и она, кстати, существует, - отмечают в организации.
Отмечается, что семьи Небесной Сотни так и не дождались никакой реакции на просьбу о встрече с руководством государства для выяснения позиции власти по ряду требований участников Революции Достоинства. Соответствующее обращение было направлено 24 января 2020 года и зарегистрировано в ГБР.
— Среди наших требований - предоставление полной информации о сотрудниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителях групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР, предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса генерального прокурора, и информации об их состоянии; обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирование о его результатах украинской и мировой общественности; законодательный запрет включения в списки обмена, передача другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, по которым не были вынесены судебные приговоры, а также тех, которые не отбыли определенное судом наказание, - говорится в обращении.
Отметим, что в своем обращении Семьи героев Небесной Сотни требуют ответа на вопрос о законности временного исполнения обязанностей директора ГБР Ириной Венедиктовой.
— Считаем, что действия представителей власти по упомянутым вопросам, а также угрозы и оскорбления в адрес участников Революции Достоинства, которые безнаказанно звучат со стороны представителей режима Януковича – приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства, осквернению памяти наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины. На встрече также предлагаем обсудить празднования в этом году на государственном уровне Дня Героев Небесной Сотни (20 февраля) и вопросы создания Мемориала Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни, - сказано в обращении.
Напомним, фракция «Европейская солидарность» призывает все парламентские фракции занять солидарную позицию относительно требований семей героев Небесной Сотни по кадровым назначениям в ГБР и расследования дел Майдана.
Ранее активисты и близкие героев Небесной Сотни обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием предотвратить назначение адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора ГБР.
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Семьи героев Небесной Сотни обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отреагировать на угрозы в адрес майдановцев.
Об этом идет речь в обращении опубликованном на странице Общественной организации Семьи Небесной Сотни.
Как известно, двое бывших «беркутовцев» Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых ранее в рамках обмена передали на оккупированные территории, вернулись в Киев.
— Мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства и ее активных участников, ветеранов русско-украинской войны, возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине. Представители бывшего Беркута и преступного режима Януковича уже не только не стыдятся содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича кичатся безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону майдановцев, – говорится в обращении.
В обращении сказано, что из-за бездействия власти российская пропаганда, все больше заполняет информационное пространство Украины.
— Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой, о перевороте, о гражданской войне"; попирается украинский язык, культура, история. К сожалению, складывается впечатление, что нынешней власти нравится такое демонстративное унижение памяти героев, благодаря которым и она, кстати, существует, - отмечают в организации.
Отмечается, что семьи Небесной Сотни так и не дождались никакой реакции на просьбу о встрече с руководством государства для выяснения позиции власти по ряду требований участников Революции Достоинства. Соответствующее обращение было направлено 24 января 2020 года и зарегистрировано в ГБР.
— Среди наших требований - предоставление полной информации о сотрудниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителях групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР, предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса генерального прокурора, и информации об их состоянии; обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирование о его результатах украинской и мировой общественности; законодательный запрет включения в списки обмена, передача другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, по которым не были вынесены судебные приговоры, а также тех, которые не отбыли определенное судом наказание, - говорится в обращении.
Отметим, что в своем обращении Семьи героев Небесной Сотни требуют ответа на вопрос о законности временного исполнения обязанностей директора ГБР Ириной Венедиктовой.
— Считаем, что действия представителей власти по упомянутым вопросам, а также угрозы и оскорбления в адрес участников Революции Достоинства, которые безнаказанно звучат со стороны представителей режима Януковича – приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства, осквернению памяти наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины. На встрече также предлагаем обсудить празднования в этом году на государственном уровне Дня Героев Небесной Сотни (20 февраля) и вопросы создания Мемориала Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни, - сказано в обращении.
Напомним, фракция «Европейская солидарность» призывает все парламентские фракции занять солидарную позицию относительно требований семей героев Небесной Сотни по кадровым назначениям в ГБР и расследования дел Майдана.
Ранее активисты и близкие героев Небесной Сотни обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием предотвратить назначение адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора ГБР.