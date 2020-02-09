В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди 6 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые 9 февраля заболели китайским коронавирусом, есть один украинец. Он находится в больнице.

Об этом сообщает Укринформ.

— Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере возле берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии, - отметили в ведомстве.

Перед этим Япония сообщила о еще шести случаях заражения коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа на лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японских берегов. В частности, сообщалось об одном украинце. Остальные 5 зараженных коронавирусом - филиппинцы и один житель Гонконга с гражданством США.