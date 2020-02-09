|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|07:06
|Заход солнца:
|17:06
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|17:03
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
Об этом сообщает Укринформ.
— Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере возле берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии, - отметили в ведомстве.
Перед этим Япония сообщила о еще шести случаях заражения коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа на лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японских берегов. В частности, сообщалось об одном украинце. Остальные 5 зараженных коронавирусом - филиппинцы и один житель Гонконга с гражданством США.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Об этом сообщает Укринформ.
— Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере возле берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии, - отметили в ведомстве.
Перед этим Япония сообщила о еще шести случаях заражения коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа на лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японских берегов. В частности, сообщалось об одном украинце. Остальные 5 зараженных коронавирусом - филиппинцы и один житель Гонконга с гражданством США.