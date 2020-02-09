Во Львове водитель зажав руку патрульного полицейского окном протащил его 100 метров.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.

Так, вчера 8 февраля к патрульным обратились оперативные сотрудники Управления противодействия наркопреступности и сообщили, что вскоре по улице будет ехать автомобиль Renault Megane, в котором может находиться лицо в розыске. Также, по их словам, в салоне могут быть наркотики.

Через некоторое время инспекторы заметили указанный автомобиль и остановили его. Номерные знаки едва просматривались, поэтому полицейские попросили водитель выйти и устранить нарушения.

— Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и предъявил патрульному свои документы, потом водитель резко поднял стекло и зажал руку патрульному после чего тронулся. Напарник и работники УПН пытались остановить транспортное средство. Протянув полицейского около 100 метров, автомобиль остановился. 24-летнего львовянина задержали. Он имел признаки наркотического опьянения. Его пассажирка, 34-летняя львовянка, действительно оказалась в розыске Железнодорожным отделом полиции по части 2 статьи 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК. У нее обнаружили 10 граммов метадона. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь для полицейского, - сообщили в полиции.

Водитель отказался от проверки на состояние наркотического опьянения. На него вынесли постановление по части 6 статьи 121 (Загрязненный номерной знак, что не позволяет четко определить его с расстояния двадцати метров) КоАП и по части 1 статьи 130 (Управление в нетрезвом состоянии) КоАП.

Мужчину задержали по статье 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК и поместили в изолятор временного содержания.

Теперь ему грозит ответственность по части 2 статьи 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК, а также по части 2 статьи 345 (умышленное причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.Николаевские патрульные вчера, 28 ноября, на Херсонском шоссе, поздним вечером задержали водителя маршрутного такси, который предположительно находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, николаевские патрульные 28 ноября, на Херсонском шоссе, задержали водителя маршрутного такси, который предположительно находился в состоянии наркотического опьянения.