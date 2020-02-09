|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:06
|Заход солнца:
|17:06
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|17:03
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
Об этом сообщает ВВС.
Штормовой ветер повалил деревья, повреждены здания, а жителей некоторых домов пришлось эвакуировать, когда реки из берегов вышли реки. Тысячи людей остались без электричества, а спортивные мероприятия были отменены из-за погоды. На автомагистралях ограничено движение из-за аварий или упавший деревьев и электроопор.
Авиакомпании также отменили сотни рейсов, в то время как несколько железнодорожных компаний призвали пассажиров не путешествовать. Из-за сильного ветра закрыты ве порты в Дувре. По всей Британии вынесены 250 предупреждений о наводнениях.
В Лондоне строительный кран развалился пополам, повредив крышу паба, сообщает Daily Star.
В британской полиции объявили желтый уровень тревоги из-за сильного снегопада.
Male trapped for over an hour after large tree fallen on car. Remarkably very minor injuries. Luckily the child seat was empty at the time Amazing work by @BedsFire @EastEnglandAmb in atrocious conditions. Flitwick, Bedfordshire 400747/400850 pic.twitter.com/EcDZWc3oHN— BCH Road Policing (@roadpoliceBCH) February 9, 2020
Правительственная служба прогнозирования погоды предупредила, что в понедельник и вторник на севере Англии выпадет до 15 см снежного покрова.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Об этом сообщает ВВС.
Штормовой ветер повалил деревья, повреждены здания, а жителей некоторых домов пришлось эвакуировать, когда реки из берегов вышли реки. Тысячи людей остались без электричества, а спортивные мероприятия были отменены из-за погоды. На автомагистралях ограничено движение из-за аварий или упавший деревьев и электроопор.
Авиакомпании также отменили сотни рейсов, в то время как несколько железнодорожных компаний призвали пассажиров не путешествовать. Из-за сильного ветра закрыты ве порты в Дувре. По всей Британии вынесены 250 предупреждений о наводнениях.
В Лондоне строительный кран развалился пополам, повредив крышу паба, сообщает Daily Star.
В британской полиции объявили желтый уровень тревоги из-за сильного снегопада.
Male trapped for over an hour after large tree fallen on car. Remarkably very minor injuries. Luckily the child seat was empty at the time Amazing work by @BedsFire @EastEnglandAmb in atrocious conditions. Flitwick, Bedfordshire 400747/400850 pic.twitter.com/EcDZWc3oHN— BCH Road Policing (@roadpoliceBCH) February 9, 2020
Правительственная служба прогнозирования погоды предупредила, что в понедельник и вторник на севере Англии выпадет до 15 см снежного покрова.