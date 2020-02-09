В Великобритании мощный шторм Ciara принес в страну дожди, ветер и наводнения.

Об этом сообщает ВВС.

Штормовой ветер повалил деревья, повреждены здания, а жителей некоторых домов пришлось эвакуировать, когда реки из берегов вышли реки. Тысячи людей остались без электричества, а спортивные мероприятия были отменены из-за погоды. На автомагистралях ограничено движение из-за аварий или упавший деревьев и электроопор.

Авиакомпании также отменили сотни рейсов, в то время как несколько железнодорожных компаний призвали пассажиров не путешествовать. Из-за сильного ветра закрыты ве порты в Дувре. По всей Британии вынесены 250 предупреждений о наводнениях.

В Лондоне строительный кран развалился пополам, повредив крышу паба, сообщает Daily Star.

В британской полиции объявили желтый уровень тревоги из-за сильного снегопада.