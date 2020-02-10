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Вчера, 9 февраля, на 133 км автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев в Вознесенском районе автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с грузовиком MAN.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На место происшествия выезжал дежурный караул подразделения на специальном аварийно спасательном автомобиле САРМ-Л. По прибытию спасатели выяснили, что автомобиль ВАЗ снесло в кювет, а 40-летнего водителя автомобиля зажало в салоне конструктивными элементами ВАЗа.
Спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам. От полученных травм мужчина скончался в Вознесенской больнице.
— Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, откажитесь от рискованных маневров, особенно в зимний период, когда на дорогах гололед, - сказано в сообщении ГСЧС.
Напомним, 9 февраля, утром, на 116 км автодороги Н-24 «Благовещенское - Николаев» в селе Бугское Арбузинского района столкнулись Mitsubishi Galant и трактор «Беларус».
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Вчера, 9 февраля, на 133 км автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев в Вознесенском районе автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с грузовиком MAN.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На место происшествия выезжал дежурный караул подразделения на специальном аварийно спасательном автомобиле САРМ-Л. По прибытию спасатели выяснили, что автомобиль ВАЗ снесло в кювет, а 40-летнего водителя автомобиля зажало в салоне конструктивными элементами ВАЗа.
Спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам. От полученных травм мужчина скончался в Вознесенской больнице.
— Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, откажитесь от рискованных маневров, особенно в зимний период, когда на дорогах гололед, - сказано в сообщении ГСЧС.
Напомним, 9 февраля, утром, на 116 км автодороги Н-24 «Благовещенское - Николаев» в селе Бугское Арбузинского района столкнулись Mitsubishi Galant и трактор «Беларус».