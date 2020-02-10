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В Николаевском районе, при пожаре в дачном доме погибли мужчина и женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, 9 февраля в 20:22 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре дачного дома на улице Дачной в садовом обществе «Нива» Кирьяковского сельсовета, Николаевского района. На место прибыли пожарные 19 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасатели приступили к ликвидации пожара, а в одной из комнат обнаружили тела погибших мужчины и женщины.
В 22:09 спасатели полностью ликвидировали пожар, вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Всего в тушении привлекалось 3 единицы техники 12 человек ГСЧС, сотрудники полиции, скорая медицинская помощь.
Напомним, в Николаеве при пожаре бытового помещения в Ингульском районе едва не сгорел мужчина.
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В Николаевском районе, при пожаре в дачном доме погибли мужчина и женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, 9 февраля в 20:22 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре дачного дома на улице Дачной в садовом обществе «Нива» Кирьяковского сельсовета, Николаевского района. На место прибыли пожарные 19 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасатели приступили к ликвидации пожара, а в одной из комнат обнаружили тела погибших мужчины и женщины.
В 22:09 спасатели полностью ликвидировали пожар, вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Всего в тушении привлекалось 3 единицы техники 12 человек ГСЧС, сотрудники полиции, скорая медицинская помощь.
Напомним, в Николаеве при пожаре бытового помещения в Ингульском районе едва не сгорел мужчина.