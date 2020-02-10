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В ночь на понедельник, в Одессе сгорели двадцать автомобилей на специализированной штрафплощадке временного задержания автомобилей и мототранспорта, расположенной на Тираспольском шоссе.
Об этом сообщает Думская.
— Сигнал о возгорании машин поступил на линию «101» в 4:19. В 4:27 на место вызова прибыли пожарные, которые в 4:50 локализовали пламя, а в 5:12 ликвидировали на площади 150 квадратных метров, – говорится в сообщении.
Огонь уничтожил 20 автомобилей и повредил три. 150 машин удалось спасти. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и убыток устанавливаются.
Напомним, в Николаеве, в микрорайоне Намыв, во дворе многоэтажки, сгорели сразу два автомобиля.
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В ночь на понедельник, в Одессе сгорели двадцать автомобилей на специализированной штрафплощадке временного задержания автомобилей и мототранспорта, расположенной на Тираспольском шоссе.
Об этом сообщает Думская.
— Сигнал о возгорании машин поступил на линию «101» в 4:19. В 4:27 на место вызова прибыли пожарные, которые в 4:50 локализовали пламя, а в 5:12 ликвидировали на площади 150 квадратных метров, – говорится в сообщении.
Огонь уничтожил 20 автомобилей и повредил три. 150 машин удалось спасти. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и убыток устанавливаются.
Напомним, в Николаеве, в микрорайоне Намыв, во дворе многоэтажки, сгорели сразу два автомобиля.