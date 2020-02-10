В ночь на понедельник, в Одессе сгорели двадцать автомобилей на специализированной штрафплощадке временного задержания автомобилей и мототранспорта, расположенной на Тираспольском шоссе.

Об этом сообщает Думская.

— Сигнал о возгорании машин поступил на линию «101» в 4:19. В 4:27 на место вызова прибыли пожарные, которые в 4:50 локализовали пламя, а в 5:12 ликвидировали на площади 150 квадратных метров, – говорится в сообщении.

Огонь уничтожил 20 автомобилей и повредил три. 150 машин удалось спасти. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и убыток устанавливаются.

Напомним, в Николаеве, в микрорайоне Намыв, во дворе многоэтажки, сгорели сразу два автомобиля.