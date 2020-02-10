Еще у одного украинца, который находился на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, обнаружили китайский коронавирус.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что владелец лайнера Princess Cruises подтвердил 66 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, 9 февраля стало известно, что у одного украинца на лайнере Diamond Princess, который стоит возле Японии на карантине, обнаружили коронавирус. Его доставили в больницу. После чего эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины. Позже стало известно, что зараженного коронавирусом украинца госпитализировали в японскую больницу. Всего на лайнере 25 украинцев.