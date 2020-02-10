На Николаевщине житель Братского района обнаружил на воротах своего домовладения боевую гранату.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 10 февраля, около 7:25 в дежурную часть Братского отдела полиции обратился 50-летний местный житель с сообщением о том, что на воротах его домовладения висит граната.

— На месте специалисты выяснили, что опасная находка является гранатой РГД-5 с боевым запалом. Сейчас гранату взрывотехники изъяли и направили на экспертное исследование, - сказано в сообщении.

Следственным отделением Братского отдела полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления. Продолжается следствие.

Напомним, утром 27 декабря 2019 года, возле жилого дома по улице Шоссейной в Николаеве нашли гранату, из-за чего полиция оцепила квартал.