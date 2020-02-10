Во Львове, ранним утром 10 февраля, произошел пожар в студенческом общежитии на улице Туган-Барановского, известно, что возгорание произошло на четвертом этаже пятиэтажного общежития.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области.

На момент прибытия пожарных на место происшествия, из окон здания выбивался густой черный дым. Персонал общежития сообщил, что из комнаты, где возник пожар уже вынесли одного парня, в здании еще могут находиться студенты.

— С помощью специальных спасательных устройств пожарные вывели из задымленных помещений 3 человека, также эвакуировали на свежий воздух 20 человек. До прибытия медиков к месту вызова спасатели оказали домедицинскую помощь парню, которого вынесли из горящей комнаты. Пострадавший 19-летний парень отравился продуктами горения, его госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу, - сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что к ликвидации пожара привлекали 21 человека личного состава и 5 единиц спецтехники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, вчера, 9 февраля, в Днепре, спасатели тушили пожар в общежитии семейного типа на проспекте Слобожанском.