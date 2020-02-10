|Скорость ветра:
|12 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца:
|17:05
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Завтра, 11 февраля, из-за приближения циклона Sabine на Николаевщине ожидаются сильные порывы ветра и дождь с мокрым снегом.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского гидрометцентра.
В гидромедцентре утвержают, что на территоии области и ночью и днем будет сохраняться плюсовая температура.
— Завтра, 11 февраля, сохранятся порывы юго-западного ветра 15-20 метров в секунду. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, в Николаеве ночью 1-3° тепла, днем 7-9° тепла, – гвоорится в сообщении.
Напомним, 5 февраля сильный ветер в Николаеве валил по городу деревья и электроопоры.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Завтра, 11 февраля, из-за приближения циклона Sabine на Николаевщине ожидаются сильные порывы ветра и дождь с мокрым снегом.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского гидрометцентра.
В гидромедцентре утвержают, что на территоии области и ночью и днем будет сохраняться плюсовая температура.
— Завтра, 11 февраля, сохранятся порывы юго-западного ветра 15-20 метров в секунду. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, в Николаеве ночью 1-3° тепла, днем 7-9° тепла, – гвоорится в сообщении.
Напомним, 5 февраля сильный ветер в Николаеве валил по городу деревья и электроопоры.