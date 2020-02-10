Завтра, 11 февраля, из-за приближения циклона Sabine на Николаевщине ожидаются сильные порывы ветра и дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского гидрометцентра.

В гидромедцентре утвержают, что на территоии области и ночью и днем будет сохраняться плюсовая температура.

— Завтра, 11 февраля, сохранятся порывы юго-западного ветра 15-20 метров в секунду. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, в Николаеве ночью 1-3° тепла, днем 7-9° тепла, – гвоорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля сильный ветер в Николаеве валил по городу деревья и электроопоры.