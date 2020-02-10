На Киевщине полицейские обнаружили дома у 42-летнего мужчины семь 12-килограммовых пакетов с каннабисом, стоимость которых составляет почти 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Изъятые наркотики направлены на проведение экспертизы. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказал начальник отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов, в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 307 после получения разрешения суда, следователи провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта в Киевской области.

— В доме мы обнаружили семь 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом, которые изъяли и направили на экспертизу. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет почти 2 миллиона гривен. 42-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, - сообщил Александр Дыбов.

Напомним, в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропных веществ стоимостью более миллиона гривен.

