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На Киевщине полицейские обнаружили дома у 42-летнего мужчины семь 12-килограммовых пакетов с каннабисом, стоимость которых составляет почти 2 миллиона гривен.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Изъятые наркотики направлены на проведение экспертизы. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как рассказал начальник отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов, в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 307 после получения разрешения суда, следователи провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта в Киевской области.
— В доме мы обнаружили семь 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом, которые изъяли и направили на экспертизу. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет почти 2 миллиона гривен. 42-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, - сообщил Александр Дыбов.
Напомним, в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропных веществ стоимостью более миллиона гривен.
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На Киевщине полицейские обнаружили дома у 42-летнего мужчины семь 12-килограммовых пакетов с каннабисом, стоимость которых составляет почти 2 миллиона гривен.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Изъятые наркотики направлены на проведение экспертизы. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как рассказал начальник отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов, в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 307 после получения разрешения суда, следователи провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта в Киевской области.
— В доме мы обнаружили семь 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом, которые изъяли и направили на экспертизу. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет почти 2 миллиона гривен. 42-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, - сообщил Александр Дыбов.
Напомним, в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропных веществ стоимостью более миллиона гривен.