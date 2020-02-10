Служба безопасности Украины совместно с руководством Министерства финансов разоблачила аферу по присвоению газа Минфина на общую сумму почти 250 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Злоумышленники использовали подделанные документы, якобы подписанные одним из заместителей министра, которые позволяли им осуществлять операции с газом в инфоплатформе «Укртрансгаза». Общий объем газа, который они могли похитить, составлял 43,6 миллиона кубометров.

Правоохранители начали уголовное производство по факту инцидента. Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что организация по техническому обслуживанию в международных аэропортах «Киев» и «Одесса» фальсифицировала данные по ремонту пассажирских самолетов.