Сегодня, 10 февраля, в Центральном районном суде Николаева прошло судебное заседание по делу об укусе девушки бездомной собакой. Представитель городского совета заявил, что требование пострадавшей о выплате 500 тысяч является завышенным.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, жительница Николаева Наталья Зайцева, которая пострадала от укуса больной бешенством собаки, подала в суд на городской совет. Девушка требует от городского совета моральный ущерб в размере 500 тысяч гривен за бездействие органов власти по предотвращению распространения бешенства среди бездомных собак.

В ходе заседания адвокат пострадавшей заявил, что городская власть не принимает необходимых превентивных мер для борьбы с распространением бездомных собак в Николаеве и не предотвращает подобные инциденты в городе.

— Ответчик не выполняет возложенные на него функции по предотвращению инцидента, который произошел, и подобных ему. Те мероприятия, которые возложены на Центр защиты животных, только формально декларируются, никто не обеспечивает реальное выполнение тех заданий, которые ставятся для преодоления проблемы распространения бездомных собак... Чтобы городская власть в достаточной мере начала выполнять свои обязанности, нужно чтобы 12 человек покусали бешеные собаки, - рассказал он.

Представитель городского совета заявил, что требование пострадавшей о выплате 500 тысяч является завышенным.

— Мы считаем, что объем исковых требований завышен и таким, который не соответствуют предмету требований, и просим в удовлетворении иска отказать, - отметил он.

Стоит отметить, что представитель городского совета, также как представители Департамента ЖКХ и Коммунального предприятия «Центр защиты животных» не смогли назвать, кому принадлежат бездомные собаки в Николаева, но добавили, что животное становится собственностью громады после 2 месяцев пребывания на КП (если за ним не обратился владелец).

Чиновники не смогли ответить на уточняющий вопрос судьи Ольги Гуденко, кому принадлежат собаки, которые находятся на улице сейчас и не имеют опознавательных знаков.

Отмечается, что решение по этому делу будет вынесено 13 февраля.