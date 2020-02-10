Служба безопасности Украины инсценировала убийство активиста, который публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Заказчиком оказался ранее судимый житель Ровно, которому активист «мешал» наладить сделки, связанные с нелегальной добычей янтаря и вырубкой лесов. Заказчик искал через криминальные круги исполнителя убийства

«К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь аффилированные структуры, а также представителей криминальных кругов», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для заказного убийства организатор передал «киллеру» гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

Заказчика задержали в Ровно, когда «киллер» отчитывался о совершении преступления. Задержанному вменяют умышленное убийство, совершенное по заказу (п. 11 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Напомним, в декабре Служба безопасности Украины инсценировала нападение на народного депутата от «Слуги народа» Михаила Ананченко.