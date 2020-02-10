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Служба безопасности Украины инсценировала убийство активиста, который публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Заказчиком оказался ранее судимый житель Ровно, которому активист «мешал» наладить сделки, связанные с нелегальной добычей янтаря и вырубкой лесов. Заказчик искал через криминальные круги исполнителя убийства
«К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь аффилированные структуры, а также представителей криминальных кругов», - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для заказного убийства организатор передал «киллеру» гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.
Заказчика задержали в Ровно, когда «киллер» отчитывался о совершении преступления. Задержанному вменяют умышленное убийство, совершенное по заказу (п. 11 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.
Напомним, в декабре Служба безопасности Украины инсценировала нападение на народного депутата от «Слуги народа» Михаила Ананченко.
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Служба безопасности Украины инсценировала убийство активиста, который публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Заказчиком оказался ранее судимый житель Ровно, которому активист «мешал» наладить сделки, связанные с нелегальной добычей янтаря и вырубкой лесов. Заказчик искал через криминальные круги исполнителя убийства
«К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь аффилированные структуры, а также представителей криминальных кругов», - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для заказного убийства организатор передал «киллеру» гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.
Заказчика задержали в Ровно, когда «киллер» отчитывался о совершении преступления. Задержанному вменяют умышленное убийство, совершенное по заказу (п. 11 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.
Напомним, в декабре Служба безопасности Украины инсценировала нападение на народного депутата от «Слуги народа» Михаила Ананченко.