Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о нарушении прав украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщают Буквы.

По ее словам, Олегу Приходько, незаконно удерживающемуся в крымском СИЗО, не дают возможности встретиться со священником и родственниками, а это нарушает пункты минимальных правил обращения с заключенными, которые одобрены Организацией Объединенных Наций.

В свою очередь крымских татар Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Наримана Мемедеминова, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова и Узеира Абдуллаева удерживают в СИЗО Ростовской области в помещениях с нарушением санитарно-гигиенических норм, температурного режима, освещения и без вентиляции.

Кроме того, украинцы не обеспечены нормальным питанием, одеждой и постельными принадлежностями.

— Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием восстановить права граждан Украины, в частности обеспечить медицинское обследование и квалифицированное лечение, предоставить надлежащие условия содержания, соответствующие международным стандартам, а также способствовать допуску к гражданину Украины Олегу Приходько священника и родственников согласно с его заявлением, – написала Людмила Денисова.

Напмним, что освобождены в рамках обмена заключенных украинские моряки и политзаключенные получили новые документы: паспорта граждан Украины и паспорта граждан Украины для выезда за границу.